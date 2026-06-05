Calciomercato
Promessa a Gattuso, Gila-Napoli: tutto già deciso
In Serie A tutti vogliono Mario Gila, o almeno le principali big. Il Napoli è tra le più convinte e a Castel Volturno è arrivata una conferma: è tutto deciso
Il calciomercato della Serie A si accende prepotentemente attorno a uno dei profili più pregiati e corteggiati dell’intera sessione estiva, scatenando un vero e proprio intrigo internazionale sulla rotta che unisce la capitale alla Campania.
Il centro nevralgico delle trattative orbita stabilmente attorno alla figura di Mario Gila, difensore centrale classe 2000, che si è consacrato come un pilastro insostituibile nel massimo campionato italiano grazie a una crescita tecnica e atletica esponenziale.
Il calciatore 25enne, legato alla Lazio da un vincolo contrattuale valido fino al 30 giugno 2027, è finito nel mirino delle principali big del calcio nostrano, attirando in particolar modo il forte e costante pressing del Napoli, deciso a rivoluzionare il proprio pacchetto arretrato con un innesto di assoluto spessore.
Le eccellenti prestazioni fornite da Mario Gila hanno fatto lievitare la sua valutazione di mercato, stimata attualmente intorno alla considerevole cifra di 30 milioni di euro. La trattativa assume i contorni tipici di una lunga telenovela estiva, caratterizzata da indiscrezioni continue, smentite di rito e la chiara volontà del ragazzo di confrontarsi con una nuova realtà professionale.
A complicare l’intera operazione si aggiungono le note difficoltà legate alle percentuali di rivendita e alle rigide posizioni della presidenza romana, fermamente intenzionata a non svendere il proprio gioiello e a dettare le condizioni economiche di un eventuale addio, costringendo i pretendenti a una complessa strategia diplomatica.
Promessa a Gattuso: Gila parte solo a certe condizioni
Dietro le quinte delle trattative societarie emerge però un patto blindato che rischia di bloccare l’intero affare a meno di clamorosi colpi di scena finanziari.
La dirigenza della Lazio ha infatti formulato una promessa precisa al nuovo allenatore Gennaro Gattuso, assicurandogli che il centrale spagnolo avrebbe rappresentato il punto fermo da cui far ripartire la retroguardia per la prossima stagione sportiva.
Trattenere un atleta scontento rappresenta un’impresa complessa, ma la dirigenza capitolina ha ribadito la volontà di spingere il giocatore fino alla naturale scadenza del contratto, a meno che non si verifichino due condizioni ben precise.
La prima barriera è puramente economica: se il Napoli dovessero arrivare a 30 milioni di euro la Lazio si siederebbe al tavolo. La seconda via d’uscita prevede invece un clamoroso scambio alla pari con Alessandro Buongiorno, difensore acquistato l’anno scorso dai campani per 40 milioni di euro.
Il centrale italiano è reduce da un’annata calcistica decisamente travagliata all’ombra del Vesuvio, segnata da vistosi sbandamenti sul terreno di gioco e da una condizione fisica non sempre ottimale.
Questa suggestiva ipotesi di scambio permetterebbe a entrambe le società di risolvere le rispettive insoddisfazioni tecniche, offrendo a Gennaro Gattuso un sostituto di enorme spessore nazionale e consentendo al club partenopeo di abbracciare finalmente il tanto desiderato difensore catalano.
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