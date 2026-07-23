Romagnoli resta alla Lazio, i retroscena tra l’Al-Sadd e il tentativo dell’Atalanta

Alessio Romagnoli a sorpresa va verso la permanenza alla Lazio a meno di un nuovo cambio di programma della società di Claudio Lotito

Il futuro di Alessio Romagnoli continua a essere uno dei temi più delicati in casa Lazio. Il difensore centrale ha svolto la prima parte dei test medici programmati dal club biancoceleste e completerà gli accertamenti nella giornata di domani. Una volta terminato l’iter, il giocatore dovrebbe tornare a disposizione di Gennaro Gattuso, anche se la sua permanenza a Formello non può essere ancora considerata definitiva.

La trattativa con l’Al-Sadd, infatti, rimane bloccata. La società qatariota non ha abbandonato l’operazione, ma le parti dovrebbero trovare una nuova intesa sulle modalità di pagamento. A fare il punto della situazione è stato Alfredo Pedullà, che ha evidenziato come manchi ancora il via libera decisivo da parte del presidente Claudio Lotito.

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Romagnoli, perché l’accordo con l’Al-Sadd è fermo

Il principale ostacolo riguarda la proposta economica formulata dall’Al-Sadd. Il club del Qatar vorrebbe iniziare a versare la cifra concordata soltanto a partire da gennaio, una soluzione che al momento non avrebbe ottenuto l’approvazione della Lazio.

Per sbloccare definitivamente la cessione servirebbe quindi l’autorizzazione di Claudio Lotito, ma il presidente biancoceleste non avrebbe ancora dato il proprio assenso. In assenza di un accordo completo, Romagnoli dovrà proseguire il lavoro con la squadra e mettersi a disposizione di Gattuso, in attesa di eventuali sviluppi.

Romagnoli Lazio, test medici prima del ritorno in gruppo

Il programma stabilito dalla Lazio prevede il completamento degli esami medici nella giornata di domani. Soltanto dopo il termine dei controlli sarà possibile valutare il ritorno del centrale alle attività con il resto del gruppo.

La situazione resta comunque particolare. Da una parte c’è un calciatore ancora sotto contratto e destinato, almeno per il momento, a riprendere gli allenamenti; dall’altra rimane aperta una trattativa che potrebbe modificare rapidamente lo scenario. Tutto dipenderà dalla possibilità di trovare un compromesso sui tempi e sulle garanzie del pagamento.

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Romagnoli, nessuna apertura alle altre squadre italiane

Un aspetto appare invece già definito: dopo l’esperienza con la Lazio, Alessio Romagnoli non avrebbe intenzione di vestire la maglia di un’altra società italiana. La decisione del difensore sarebbe stata presa da tempo e avrebbe carattere definitivo.

Nei giorni scorsi anche l’Atalanta avrebbe effettuato un sondaggio per comprendere la disponibilità del giocatore. L’ex Milan, tuttavia, non avrebbe mostrato aperture verso un trasferimento in un’altra squadra di Serie A.

Secondo quanto segnalato da Alfredo Pedullà, l’unica soluzione presa concretamente in considerazione resta quindi quella legata all’Al-Sadd. Finché non arriverà il via libera di Lotito, però, Romagnoli resterà formalmente un giocatore della Lazio e dovrà prepararsi a tornare agli ordini di Gattuso.