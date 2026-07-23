Lazio, crollo senza precedenti degli abbonamenti! Oltre 27mila tifosi rinunciano all’Olimpico

I tifosi della Lazio sono rimasti coerenti rispetto a quanto annunciato negli scorsi mesi: la campagna abbonamenti ha numeri imbarazzanti

La prima fase della campagna abbonamenti 2026-2027 della Lazio si chiude con un dato che fotografa in maniera evidente la distanza creatasi tra la società e una larga parte della tifoseria biancoceleste. Il club ha comunicato la sottoscrizione di poco più di duemila tessere, una cifra nettamente inferiore rispetto a quella registrata soltanto dodici mesi fa.

Nell’estate precedente, nonostante la mancata qualificazione alle competizioni europee e un clima già segnato dalla contestazione, erano stati 29.918 i sostenitori pronti a confermare la propria presenza allo stadio. Il confronto con i numeri attuali evidenzia una perdita vicina alle 28mila unità, trasformando il calo degli abbonamenti in un vero e proprio segnale di protesta.

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La prospettiva è quella di un Olimpico con ampi spazi vuoti fin dall’inizio del prossimo campionato. Una situazione differente rispetto alla passata stagione, quando la disaffezione si era manifestata soprattutto a torneo in corso.

Abbonamenti Lazio, il confronto con la scorsa stagione

I dati della prima fase raccontano un ridimensionamento difficilmente ignorabile. Dai 29.918 abbonamenti della precedente campagna si è passati a poco più di 2mila, con una diminuzione superiore al 90%.

Un anno fa la tifoseria aveva comunque scelto di sostenere la squadra, pur in presenza di una situazione complicata. La Lazio era alle prese con un mercato completamente bloccato e con una contestazione già particolarmente accesa nei confronti della società.

Questa volta, invece, migliaia di sostenitori hanno deciso di non rinnovare la tessera. La rinuncia all’abbonamento sembra essere diventata lo strumento scelto da una parte consistente del pubblico per manifestare il proprio dissenso.

Lazio, l’Olimpico rischia di restare vuoto

Il dato più significativo riguarda l’impatto che questa situazione avrà sulle partite casalinghe. La Lazio rischia infatti di iniziare la nuova stagione davanti a un Olimpico molto meno popolato rispetto al passato.

Nello scorso campionato lo svuotamento dello stadio era avvenuto progressivamente. La protesta era diventata particolarmente visibile dalla sfida Lazio-Genoa del 30 gennaio, quando sulla panchina biancoceleste sedeva Maurizio Sarri.

Per la stagione 2026-2027, invece, la frattura appare evidente già prima dell’inizio delle gare ufficiali. I numeri della campagna abbonamenti indicano come il malcontento non sia limitato a episodi isolati, ma coinvolga una quota molto ampia della tifoseria.

Abbonamenti Lazio, la protesta passa dalle tessere

La perdita di quasi 28mila abbonati rappresenta anche un patrimonio disperso per il club. L’abbonamento non garantisce soltanto una base stabile di pubblico, ma rafforza il legame quotidiano tra squadra e sostenitori.

La risposta dei tifosi è arrivata attraverso una scelta concreta: non confermare il proprio posto allo stadio. Un gesto che pesa soprattutto considerando la tradizionale partecipazione del pubblico laziale, presente anche durante stagioni difficili e periodi caratterizzati da risultati inferiori alle attese.

Un segnale forte per la società

La prima fase della campagna consegna quindi alla dirigenza un dato dal forte valore simbolico. La contestazione non si limita agli striscioni, ai comunicati o alle assenze occasionali, ma si traduce in una rinuncia economica e affettiva da parte di migliaia di persone.

La Lazio dovrà ora fare i conti con uno scenario completamente diverso rispetto a dodici mesi fa. Poco più di 2mila abbonamenti rappresentano un campanello d’allarme evidente: ricostruire il rapporto con i tifosi sarà una delle (complicate, eufemismo) sfide principali della nuova stagione.