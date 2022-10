Probabili formazioni Sturm Graz Lazio, dubbi a centrocampo e in attacco

Probabili formazioni Sturm Graz Lazio: Sarri alle prese con alcuni dubbi per quel che riguarda il centrocampo e l’attacco

Oggi è il giorno di Sturm Graz-Lazio, match valido per la terza giornata del girone F di Europa League. I biancocelesti cercano il riscatto europeo dopo il pesantissimo ko con il Midtjylland. E Sarri è alle prese con alcuni dubbi di formazione, in particolar modo a centrocampo e in attacco.

COME ARRIVA LA LAZIO – In difesa, davanti a Provedel, dovrebbe esserci la coppia formata da Romagnoli e Gila. Possibile turno di riposo dunque per Patric. A centrocampo possibile ballottaggio tra Luis Alberto e Milinkovic, con lo spagnolo favorito. A completare la mediana dovrebbero essere Cataldi e Vecino. In avanti Immobile e Pedro certi di una maglia, mentre Felipe Anderson e Zaccagni si giocano l’ultimo posto nel tridente offensivo.

COME ARRIVA LO STURM GRAZ – Anche gli austriaci sono reduci da un pesante ko in Europa, ossia il 6-0 subito dal Feyenoord. La reazione però c’è stata fin da subito, come testimoniato dalle due vittorie arrivate in campionato. La qualificazione è comunque ancora in gioco, vista la vittoria nella prima giornata con il Midtjylland.

PROBABILI FORMAZIONI

STURM GRAZ (4-3-3): Schutzenauer; Gazibegovic, Wuthrich, Borkovic, Dante; Hierlander, Gorenc, Prass, Horvat; Boving, Emegha. All. Ilzer

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Gila, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.