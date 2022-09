Probabili formazioni Midtjylland Lazio, due importanti novità

Probabili formazioni Midtjylland-Lazio: ci potrebbero essere due importanti novità nelle scelte di Maurizio Sarri

La Lazio torna in campo in Europa League dopo la bella vitoria casalinga sul Feyenoord. I biancocelesti, sul campo del Midtjylland cercano un risultato positivo, che rappresenterebbe un altro piccolo passo verso la qualificazione.

COME ARRIVA IL MIDTJYLLAND – I danesi non vengono da un momento troppo positivo. Infatti è arrivata la sconfitta sul campo dello Sturm Graz. Un ko solo parzialmente rimediato dal punto conquistato in campionato sul campo del Nordsjaelland. Mister Cabellas dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3, con Kaba come riferimento centrale.

COME ARRIVA LA LAZIO – I capitolini cercano la terza vittoria consecutiva in stagione, un traguardo mai raggiunto nell’era sarriana. Qualche piccolo cambio rispetto al successo con il Verona, con Gila e Romagnoli pronti a tornare al centro della difesa. A centrocampo tornano dal 1′ Vecino e Luis Alberto, mentre in attacco potrebbe esserci una chance per Cancellieri.

MIDTJLLAND (4-3-3): Lossl; Andersson, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Martinez, Evander, Dreyer; Isaksen, Kaba, Sisto. A disp.: Olafsson, Ugboh, Gartenmann, Byskov, Dalsgaard, Sorensen, Dyhr, Charles, Chilufya, Kouakou, Martinez, Nibe, Olsson, Thychosen. All.: Cabellas.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Maximiano, Magro, Radu, Patric, Casale, Bertini, Marcos Antonio, Milinkovic, Basic, Romero, Pedro. All.: Sarri.