PROBABILI formazioni Lazio Venezia: le ULTIME sulle scelte di Baroni

Probabili formazioni Lazio Venezia, le ultime sulle scelte di mister Baroni in vista dell’esordio in campionato di questa sera

L’attesa è finita e la Lazio tornerà in campo questa sera all’Olimpico per ospitare il Venezia nella prima giornata del suo campionato. Ancora qualche dubbio di formazione per mister Baroni, all’esordio ufficiale con i biancocelesti.

In difesa dovrebbe farcela Romagnoli, in coppia con Casale, mentre in mezzo potrebbe esordire dal primo il neo arrivo Dele-Bashiru. In avanti novità Noslin sulla destra nel tridente con Castellanos e capitan Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni