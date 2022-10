Probabili formazioni Lazio Midtjylland: dubbio Cataldi, Cancellieri scalpita

Probabili formazioni Lazio Midtjylland: dubbio Cataldi in mediana mentre Cancellieri scalpita per un posto da titolare

Tre cambi sicuri rispetto a Bergamo e due dubbi per Sarri che solo a poche ore prima del match scioglierà i dubbi di formazione. Il tecnico vuole la rivincita contro il Midtjylland senza fare troppi calcoli sulla rosa disponibile, poi valuterà le energie rimaste per affrontare la Salernitana.

QUI LAZIO – Patric non ha terminato la rifinitura. Il difensore spagnolo non sta benissimo da una decina di giorni, ma dovrebbe essere convocato. La coppia centrale in difesa dovrebbe essere composta da Romagnoli-Gila. Zero dubbi sulle fasce: Hysaj sostituirà lo squalificato Lazzari, dall’altra parte agirà Marusic. A centrocampo i maggiori dubbi. Cataldi, dopo Bergamo, è apparso stanco. Vecino sembra destinato a rifiatare e Luis Alberto con un’anca indolenzita sembra destinato alla panchina. La diffida di Milinkovic in campionato suggerirebbe di preparare e tenere il Mago per la Salernitana. Sarri, considerando la corsa dei danesi, peraltro sembra orientato a concedere fiducia a Basic, entrato bene a Bergamo. In attacco c’è la tentazione di confermare il tridente visto a Bergamo ma Cancellieri scalpita e chiede spazio: possibile che l’ex Verona agisca da prima punta con Pedro in panchina e Felipe Anderson a destra.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3) – Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

PROBABILE FORMAZIONE MIDTJYLLAND (4-3-3) – Lossl; Tychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Dreyer, Sisto. All. Capellas