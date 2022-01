Probabili formazioni Lazio-Empoli: dubbio in attacco

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Probabili formazioni Lazio-Empoli: in casa biancoceleste c’è soltanto un ballottaggio nel reparto offensivo

Dopo la sosta per la pausa natalizia, torna il campionato di Serie A. Il 2022 della Lazio partirà con la sfida casalinga con l’Empoli, in programma oggi alle ore 14.30 allo stadio Olimpico.

In vista del match odierno, Sarri ritroverà Acerbi e Luiz Felipe, in dubbio fino a ieri. Assenza importante invece a centrocampo, dove sarà out Basic. Nuovamente titolare dunque Luis Alberto. Unico ballottaggio in attacco, con Felipe Anderson comunque in vantaggio su Zaccagni per completare il tridente con Immobile e Pedro.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

EMPOLI (4-3-1-2) – Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.