Probabili formazioni Lazio Como: ultime sulle scelte di Baroni

Probabili formazioni Lazio Como, le ultime sulle scelte di Baroni in vista del match dell’Olimpico in programma questa sera

Lazio in campo questa sera contro il Como per il match valido per la ventesima giornata di questo campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno.

Biancocelesti senza gli squalificati Gila, Zaccagni e Castellanos. Al loro posto dovrebbero esserci Gigot, Noslin e Dia nel ruolo di centravanti nel 4-3-3 di Baroni. Ballottaggio Lazzari-Marusic, con il primo in vantaggio.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Noslin. All. Baroni.