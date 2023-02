Probabili formazioni Lazio Atalanta: Cataldi ce la fa, Lazzari in panchina

La Lazio sfiderà questa sera l’Atalanta nell’anticipo serale della 21^ giornata di Serie A: ecco le probabili formazioni della sfida

La Lazio di Maurizio Sarri, dopo il doppio pareggio contro Fiorentina e Verona e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, si appresta ad ospitare l’Atalanta questa sera all’Olimpico in quello che rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la Champions League.

Davanti a Provedel il tecnico è orientato a confermare la stessa linea difensiva della gara del Bentegodi: Marusic a destra, Hysaj a sinistra e coppia centrale formata da Casale e Romagnoli. Lazzari di nuovo in panchina. A centrocampo recupera Cataldi in regia supportato da Milinkovic e Luis Alberto. Davanti tridente con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, favorito su Pedro.

Per quanto riguarda l’Atalanta, Gasperini conferma il 3-4-1-2. Davanti a Musso linea difensiva formata da Toloi, Djimsiti, Scalvini. Centrocampo con Hateboer ed Ruggeri sulle corsie, De Roon e Koopmeiners in mezzo. Infine, Ederson sulla trequarti supporterà la coppia offensiva formata da Lookman e Højlund.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Lookman, Højlund. All. Gasperini