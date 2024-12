Probabili formazioni Lazio Atalanta, le possibili scelte di Baroni per il big match dell’Olimpico

Probabili formazioni Lazio Atalanta: le possibili decisioni di Baroni in vista del match di questa sera all’Olimpico

Di seguito la probabile formazione che schiererà in campo Baroni in occasione della sfida di questa sera della Lazio contro l’Atalanta all’Olimpico. Nel match valido per la diciottesima giornata di questo campionato, i biancocelesti cercano conferme. Fuori causa Lazzari, Vecino, Pedro e Noslin.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni