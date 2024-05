Probabili formazioni Inter Lazio, le ULTIME sulle scelte di Tudor in vista del match in programma oggi a San Siro

Lazio in campo oggi a San Siro contro l’Inter per la penultima giornata di questo campionato di Serie A.

In porta il rientro di Provedel, come sono sicure le titolarità di Rovella e Pellegrini, annunciate ieri da Tudor in conferenza. In avanti Castellanos come unica punta, con Kamada e Zaccagni dietro di lui. Felipe Anderson verso la panchina.

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. All.Tudor