Probabili formazioni Feyenoord Lazio: due i ballottaggi per Sarri

Probabili formazioni Feyenoord Lazio: sono due i ballottaggi per Sarri in vista della decisiva sfida contro gli olandesi

La Lazio si appresta ad affrontare questa sera in Europa League il Feyenoord nell’ultima sfida del girone E. La gara sarà inevitabilmente decisiva per il destino europeo dei biancocelesti che con un pari sarebbero certi del passaggio del turno (per il primo posto serve una vittoria per non dover dipendere dal risultato dell’altra sfida, quella tra Midtjylland e Sturm Graz). Sono due i dubbi di formazione di Sarri.

COME ARRIVA IL FEYENOORD – Gi olandesi arrivano all’appuntamento dopo una settimana di totale riposo avendo ottenuto lo spostamento dell’ultima gara di campionato proprio per preparare la sfida con la Lazio. Slot è pronto ad affidarsi al suo undici migliore, a partire dal tridente Jahanbakhsh, Danilo e Dilrosun. Davanti a Bijlow ci sarà il quartetto difensivo formato da Geertruida, Trauner, Hancko e Lopez. Infine, centrocampo a tre con Szymanski, Timber e Kokcu.

COME ARRIVA LA LAZIO – Gli uomini di Sarri devono riscattare la brutta sconfitta di domenica in campionato contro la Salernitana. Per il tecnico toscano i ballottaggi aperti sono due: Casale-Gila in difesa, col primo favorito, e Cancellieri-Romero nel tridente con Felipe Anderson e Zaccagni. Per il resto, davanti a Provedel ci saranno Lazzari e Hysaj sulle corsie con Patric, recuperato, al centro. Milinkovic-Savic, squalificato in campionato, guiderà il centrocampo con Marcos Antonio e Basic.

PROBABILI FORMAZIONI

FEYENOORD (4-3-3) – Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Timber, Geertruida, Kokcu; Szymanski, Danilo Pereira, Dilrosun. All. Slot.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Romero, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.