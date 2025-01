Probabili formazioni Braga Lazio: ultime sulle scelte di Baroni

Probabili formazioni Braga Lazio, le ultime sulle scelte di Baroni in vista dell’ultimo match del girone di Europa League

Giorno di gara per la Lazio, in campo questa sera in casa del Braga per l’ottava e ultima gara del girone di Europa League. Biancocelesti a caccia di punti per chiudere da primi della classe.

Baroni pronto a schierare una formazione del tutto inedita in terra portoghese. Pellegrini e Marusic potrebbero scambiarsi le fasce, nella mediana a due a far compagnia a Dele-Bashiru potrebbe esserci Gila. In attacco Tchaouna, Pedro e Noslin dietro l’unica punta Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Pellegrini, Gigot, Romagnoli, Marusic; Gila, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni