Probabili formazioni Bologna Lazio: le possibili scelte del match

Bologna Lazio, le probabili formazioni della sfida del Dall’Ara: le possibili scelte di Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi per il match

Archiviata la sconfitta col Bayern Monaco in Champions, la Lazio torna in campo contro il Bologna. Pochi dubbi sia per Sinisa Mihajlovic che per Simone Inzaghi: ecco le probabili formazioni del match.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi