Probabile formazione Cagliari, le presunte scelte di Pisacane anti Lazio
Probabile formazione Cagliari, sono sorte le papabili idee del tecnico Fabio Pisacane in vista del match con la Lazio. Cosa filtra
La sfida tra Cagliari e Lazio, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20:45, si avvicina e la squadra di Fabio Pisacane sta preparando la partita con attenzione. Secondo le prime indiscrezioni, l’allenatore sardo sembra orientato verso il modulo 4-4-2 per affrontare i biancocelesti.
Cagliari Lazio, il modulo 4-4-2 per Pisacane
Nel 4-4-2, Pisacane dovrebbe schierare una coppia di attaccanti, con il supporto di esterni a centrocampo pronti a dare ampiezza al gioco. La disposizione in campo potrebbe dare maggiore solidità difensiva, un aspetto fondamentale contro una Lazio in gran forma.
Le scelte in attacco e a centrocampo sono ancora da definire, ma il tecnico del Cagliari è concentrato su un assetto equilibrato, con l’obiettivo di contrastare efficacemente la formazione di Maurizio Sarri. Il match si preannuncia fondamentale per la classifica e la strategia di Pisacane sarà cruciale.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane.
