News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 29 maggio
Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 29 maggio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
News
La Lazio sceglie l’attaccante: il sogno di Gattuso
Rino Gattuso ha già dimostrato di avere le idee molto chiare per l'attacco bianconceleste. La richiesta a Lotito è precisa:...
Mercato Lazio, il Torino segue con attenzione Mandas! Le ultime news
Mercato Lazio, Christos Mandas è piombato nel taccuino della dirigenza del Torino! Il greco può restare in Serie A: i...
Lazio, Gattuso pronto al rilancio: Lotito e Fabiani promettono quattro-cinque acquisti
La Lazio inizia la programmazione della prossima stagione con dei punti fermi: arriveranno dei colpi imprescindibili per alzare il livello...