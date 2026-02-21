News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 21 febbraio
Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 21 febbraio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
News
Lazio, Sarri incoraggia i suoi uomini! Il concetto espresso è significativo: le ultime
Lazio, il tecnico Maurizio Sarri protegge la squadra e infonde speranza ai ragazzi! Delineato un concetto ben chiaro: il punto...
Agostinelli: «Maldini da attaccante non mi piace! Quello di Cagliari è un campo complicato, la Lazio dovrà…»
Andrea Agostinelli, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla gara di Cagliari e non solo: le sue parole...
Sarri protegge la squadra dalle voci della cessione del club: il retroscena
Maurizio Sarri vuole schermare i suoi giocatori dalle discussioni sul futuro del club circolate negli ultimi giorni nella Capitale e...