News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 10 febbraio
Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 10 febbraio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
News
Gila in dubbio per la sfida con il Bologna! Le condizioni del difensore
Mario Gila, centrale della Lazio, non è al meglio per la partita di Coppa Italia contro la squadra di Vincenzo...
Infortunio Basic, quasi certo il forfait per la sfida di Bologna: le sue condizioni
Infortunio Basic, il centrocampista della Lazio ha sentito un fastidio all’adduttore nel match contro la Juventus e dovrebbe saltare la...
