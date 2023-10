Primavera Frosinone-Lazio: designato il fischietto del match. La lista completa diramata dai canali ufficiali del club

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la designazione arbitrale della sfida di Primavera contro il Frosinone.

DESIGNAZIONE ARBITRALE E PRECEDENTI– Frosinone-Lazio, gara valida per i sedicesimi di finale di Primavera TIM Cup, in programma mercoledì 1° novembre 2023 alle ore 14:00, sarà diretta da Marco Di Loreto (sez. di Terni), coadiuvato dagli assistenti Andrea Bianchini e Matteo Lauri. Per Di Loreto sarà il primo precedente assoluto con entrambi i club»