Premio Guerini, parla la mamma: «Daniel viveva per il calcio»

In occasione del premio dedicato a Daniel Guerini, ha parlato la mamma del giovane biancoceleste la quale racconta il figlio scomparso troppo presto

PAROLE – Forse questa è la maniera più consona per ricordare mio figlio. Mi tengo dentro il dolore, ma non dimostro nulla. Vivo dei suoi ricordi, dei 19 anni passati insieme intensamente. Eravamo due corpi e un’anima. Lui viveva per il calcio, è nato con la palla in mano. Viveva solo di questo. Ora vedere ragazzi come Matteo (Cancellieri, ndr) che hanno realizzato il proprio sogno, per me è una soddisfazione. Come se fosse arrivato anche mio. Rivedo mio figlio in ognuno di loro. Daniel lo vivo ancora oggi