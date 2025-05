Prandelli: «Corsa Champions? Il calcio è bello anche perché è crudele: ce la farà una soltanto. E sulla Lazio…». Le parole dell’ex tecnico

Le parole di Prandelli a La Gazzetta dello Sport.

JUVE E CORSA CHAMPIONS– «Capisco che economicamente sarebbe un dramma, anche perché era l’obiettivo minimo. Può ancora farcela. Però, onestamente, quella che merita il quarto posto è il Bologna. Ha un bel gioco con un sistema nuovo, ha valorizzato interpreti, è offensiva e spettacolare, ha continuità. Non era scontato. E cosa dire della Roma di Ranieri che non si ferma più? E della Lazio che fuori casa vince spesso? Il calcio è bello anche perché è crudele: ce la farà una soltanto. Chi? Il Bologna ha un punto in meno e un calendario non facile, ma può farcela. Italiano era bravo, qui è ancora migliorato nella verticalizzazione rispetto alla Fiorentina, dove aveva giocatori per passaggi corti e palleggi »