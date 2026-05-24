Le idee per il post Sarri si fanno intriganti! Figura la pista Crespo: cosa emerge

Il post Sarri è un tema delicato in casa Lazio! Vari i nomi annotati sul taccuino, figura la pista dell’ex Hernán Crespo

In casa Lazio si valuta attentamente il futuro della nuova guida tecnica per il campo. Con l’imminente addio di Maurizio Sarri, la dirigenza lavora senza sosta per individuare il giusto e definitivo profilo a cui affidare la rosa. Il casting è ormai entrato nel vivo. I candidati in pole position risultano essere Raffaele Palladino, Fabio Pisacane e Gennaro Gattuso. Risultano più distaccati Thiago Motta, maggiormente attratto dall’estero, e Sergio Conceicao. Quest’ultimo gradirebbe l’Italia, ma rimane ancora saldamente vincolato al club dell’Al-Ittihad. La società analizza quindi molteplici soluzioni.

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La clamorosa indiscrezione per la Lazio: mirino su Hernán Crespo

A questa approfondita lista seguita dalla Lazio, si aggiunge un’ulteriore e suggestiva ipotesi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, i capitolini hanno messo nel mirino Hernán Crespo. L’allenatore risulta essere attualmente libero da vincoli dallo scorso marzo, quando si è conclusa l’esperienza al San Paolo. Per l’argentino si tratterebbe di un ritorno clamoroso, riabbracciando la grande piazza che lo ha sostenuto dal 2000 al 2002. L’idea entusiasma molto la dirigenza, pronta a valutare la fattibilità e i costi operativi per siglare la desiderata intesa.

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La concorrenza del Parma contro le ambizioni della Lazio

La strada per riportare Crespo alla Lazio presenta tuttavia diversi ostacoli. I capitolini non sono gli unici club interessati a proporre un’offerta. Si registra infatti un inserimento molto deciso da parte del Parma, che ha allacciato tempestivi contatti esplorativi per valutare la reale disponibilità ad accettare l’importante incarico.

Gli emiliani sondano possibili alternative in panchina, preparandosi concretamente a un eventuale distacco da Carlos Cuesta. La corsa per la firma si preannuncia estremamente intensa. Resta da capire se i laziali anticiperanno la forte concorrenza, formulando tempestivamente la proposta vincente per trovare il definitivo accordo.