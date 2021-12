Porto scatenato: quattro gol al Vizela e vetta della classifica

Il Porto, avversaria della Lazio in Europa, grazie ai quattro gol sul campo del Vizela ha riconquistato la vetta della classifica

Manca ancora un po’ di tempo alla sfida di Europa League tra Lazio e Porto ed entrambe le squadra sono in questo momento concentrate sugli impegni in campionato.

E proprio oggi i portoghesi, grazie ai quattro gol realizzati sul campo del Vizela, si sono riguadagnati il primo posto in classifica, agganciando lo Sporting Lisbona. Insomma, gli uomini di Conceicao in campionato sono in piena lotta scudetto