Porto-Lazio, si va verso il tutto esaurito

C’è davvero grandissima attesa per Porto-Lazio. Non a caso, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, al Do Dragao si attende il tutto esaurito per il match di stasera.

Lo stadio è davvero un vero e proprio fortino per i padroni di casa. Non a caso quest’anno ci hanno vinto solo Liverpool e Atletico Madrid. La spinta dei padroni di casa sarà un fattore con cui la Lazio dovrà fare i conti.