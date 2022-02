«Il derby di Conceição», così la UEFA presenta Porto-Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Uefa ha presentato sul suo sito la sfida tra Porto e Lazio. E tutto non può non ruotare attorno alla figura di Conceicao, il grande ex del match di Europa League.

«Il derby di Sérgio Conceição. Il tecnico del Porto ha trascorso gran parte della carriera nei due club, vincendo la Coppa delle Coppe UEFA 1998/99 e l’accoppiata campionato-Coppa Italia la stagione successiva», viene scritto nella presentazione del match. Presentazione dove viene sottolineato che, negli anni d’oro della Lazio, Sarri lavorava in banca e allenava in quinta serie.

«Per Conceicao quella con la Lazio sarà molto emozionante», ha infine commentato Vitor Baia. Insomma, il tecnico portoghese sarà senza dubbio una delle attrazioni principali.