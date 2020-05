Porte chiuse, dirette streaming e cartonati dei tifosi: ecco l’idea

Porte chiuse, nessun tifoso allo stadio alla ripresa del campionato ma anche la Lazio studia una soluzione alternativa

Una cosa che mancherà, anche se il campionato di Serie A dovesse ripartire, saranno i tifosi allo stadio. Nessuna possibilità infatti che i supporters potranno incitare la loro squadra dal vivo nelle curve così come nelle tribune.

Per questo motivo si stanno cercando delle soluzioni alternative, così come accaduto anche in Germania, come le riproduzioni dei tifosi su delle sagome di cartone a grandezza naturale per riempire gli spalti. Come riporta Il Messaggero c’è anche un’altra idea: quella di proiettare sui tabelloni presenti all’interno dell’impianto delle dirette streaming da casa dei tifosi. Un altro modo per sentirsi meno lontani.