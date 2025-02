Pisilli festeggia il rinnovo con la Roma: «Questo club per me è come una seconda famiglia...»

Pisilli, il giovane giallorosso esterna la sua gioia per il rinnovo appena siglato con la Roma, ecco cos ha detto a riguardo dopo la firma

E’ l’attuale presente ma la Roma intende farne anche il suo futuro, Niccolò Pisilli infatti ha firmato il prolungamento del contratto che lo legherà alla Roma fino al 2029. Il giovane calciatore giallorosso sui social esterna la sua gioia con un bel post che recita quanto segue

POST – Da dodici anni la Roma è la mia seconda famiglia. Per me è sempre stato un sogno indossare la maglia giallorossa ed è impossibile riuscire a spiegare tutte le emozioni che sto vivendo. Rappresentare questo Club è un onore. Ci saranno giorni felici e ne arriveranno altri più difficili, ma io darò sempre tutto me stesso per i nostri colori. Il sogno continua, grazie Roma