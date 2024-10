Pisilli: «Molto contento per l’esordio all’Olimpico. Rovella? Ecco cosa ne penso»

Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, ha parlato così della competizione con la maglia della Nazionale con il biancoceleste Nicolò Rovella

Dopo la partita di ieri pareggiata dall’Italia per 2-2 contro il Belgio, Niccolò Pisilli si è espresso così sulla competizione con il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella:

PAROLE – «Esordire qui è più di un sogno che si avvera, sono molto contento. Pellegrini? Non ci siamo parlati a fine partita ma il rosso non cambia minimamente il suo valore. Spalletti? Se sono sceso in campo è grazie a lui, lo ringrazierò per sempre. È un mister bravissimo ed è un uomo molto empatico. Rammarico? Stavamo dominando, poi la partita si è complicata. Loro hanno giocatori bravi, siamo stati bravi a tenere. Competizione con Rovella? In Nazionale è normale ci sia, più talento c’è e meglio è. Ben venga la sana competizione».