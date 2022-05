Piscedda: «Bremer e Izzo sono migliori dei nostri difensori. Su Immobile...»

Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della Lazio di mister Sarri. Le sue dichiarazioni

«La Lazio cerca di fare un gioco di palleggio tenendo quindi la linea alta. Oltre all’atteggiamento però bisogna vedere il valore dei giocatori. Izzo e Bremer del Torino sono più forti dei nostri. Quindi la Lazio prende gol più per il livello dei difensori che per l’atteggiamento. Dobbiamo però sempre ringraziare Immobile che fa una vita da atleta e si accontenta di uno stipendio da centrocampista. Senza i suoi gol saremmo in difficoltà».