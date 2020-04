Serie A, Pioli: «Sapere se e quando si riprenderà per lavorare meglio»

L’ex allenatore della Lazio chiede delucidazioni sul futuro della Serie A per cercare di programmare il lavoro con la sua squadra, il Milan

Stefano Pioli con la Lazio riuscì a fare un lavoro sublime, riportandola ai preliminari di Champions League nel 2015. La stagione successiva non andò bene per il tecnico emiliano e venne sostituito proprio da Simone Inzaghi.

Attualmente l’ex biancoceleste siede sulla panchina del Milan e non sta vivendo un momento particolarmente positivo. Ora vorrebbe capire se ce la possibilità di riprendere a giocare per raddrizzare la stagione e durante una diretta Instagram ha detto: «Capisco la difficoltà del momento. Nella nostra posizione poter sapere quando e se ci sarà la ripresa degli allenamenti e del campionato sarebbe meglio per poter programmare meglio il nostro lavoro. Ibrahimovic? L’ho sentito, sta benissimo».