Lazio, Insegno: «Non vedo l’ora che riparta la Serie A. Mercato? Volevo un colpo alla Klose».

Del calciomercato della Lazio e dell’imminente inizio della nuova stagione, ha parlato il comico tifoso biancoceleste, Pino Insegno

Sta per partire la nuova serie a. Tra buoni propositi, attesa e calciomercato, Pino Insegno ai microfoni di Radiosei, rilascia le sue impressioni: «Non vedo l’ora che riparta il campionato. Si inizia subito con il derby, già questo basta per creare subito un’attesa importante. Mi dispiace iniziare subito fuori casa, anche se ho ancora in mente il ricordo della vittoria al debutto con le reti di Signori. La Sampdoria è sempre una ‘bestiaccia’, sarà un’incognita. Dispiace per la frattura alla mano subita da Lazzari».

CALCIOMERCATO – «Per quanto riguarda il mercato, sinceramente mi aspettavo un colpo alla Klose. I giocatori che sono arrivati voglio aspettare a valutarli, mi riferisco a Jony e Vavro. Lazzari, invece, è sulla bocca di tutti. Inzaghi si affiderà alla solita Lazio più questi due-tre innesti. Speriamo parta subito forte Correa, con Immobile lo vedo benissimo. Non è chiara la situazione di Caicedo, penso che in attacco vada preso un giocatore che fa il suo, pronto ad aiutare quando viene scelto».