Capua: «Bisogna vaccinarsi, la Lazio è l’esempio da seguire»

Pino Capua ha elogiato la Lazio per aver vaccinato tutti i suoi giocatori. Ecco le parole del Presidente della Commissine Antidoping

Pino Capua – Presidente della Commissione Antidoping e Tutela della Salute della FIGC – ha elogiato la Lazio per aver portato avanti la campagna vaccinale tra i suoi giocatori. Per Tuttomercatoweb, ecco le sue parole:

«Brava Lazio. La vaccinazione dei giocatori della Lazio è sicuramente l’esempio da seguire nel nostro calcio. Questo può diventare infatti uno spunto per sensibilizzare i giovani, gli sportivi e la popolazione intera dinanzi a un tema cruciale quale il vaccino. Il senso civico mostrato dai giocatori della Lazio è un buon segnale per far capire a chi al momento non è convinto che bisogna vaccinarsi, tutti e subito. I vaccini di ieri hanno rappresentato un segnale forte e importante, proprio oggi che le tanto attese Olimpiadi di Tokyo si stanno tenendo senza pubblico».