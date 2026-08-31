Pinamonti ai tifosi della Lazio: «Sono felicissimo per il mio debutto! Ci toglieremo tante soddisfazioni»

Andrea Pinamonti, nuovo attaccante della Lazio, ha trasmesso un messaggio per i tifosi biancocelesti: le dichiarazioni dell’ex Sassuolo

La Lazio si gode il successo ottenuto contro il Genoa e anche il primo impatto del nuovo centravanti biancoceleste. Andrea Pinamonti, arrivato per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Gennaro Gattuso, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi dopo il debutto con la nuova maglia.

L’attaccante ha affidato le sue parole al canale WhatsApp del club capitolino, rivolgendosi direttamente al popolo biancoceleste dopo una giornata speciale. L’esordio è coinciso infatti con una vittoria importante, che ha permesso alla Lazio di conquistare tre punti preziosi in campionato.

Un primo passo positivo per Pinamonti, chiamato a diventare una delle principali soluzioni offensive della squadra. Il centravanti ha subito voluto sottolineare la soddisfazione per il risultato ottenuto e il legame già creato con il nuovo ambiente. L’attaccante ha dimostrato subito grande entusiasmo per la nuova avventura, condividendo con i tifosi la gioia per una vittoria che può rappresentare un punto di partenza. Le sue parole:

«Ciao a tutti tifosi, sono Pina. Sono felicissimo di questo mio esordio insieme a tutti voi. Contentissimi per i tre punti, andiamo avanti così che ci toglieremo tante soddisfazioni. Un abbraccio a tutti e forza Lazio!».

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Parole semplici ma significative, che testimoniano la volontà del nuovo attaccante di entrare rapidamente nel cuore dell’ambiente laziale.

L’arrivo di Pinamonti rappresenta per la Lazio un investimento importante per aumentare le soluzioni nel reparto offensivo. Il classe 1999 porta con sé esperienza in Serie A e caratteristiche utili per il gioco richiesto da Gattuso. Il centravanti dovrà ora lavorare per trovare la migliore condizione e inserirsi nei meccanismi della squadra, ma il primo messaggio lanciato ai tifosi è stato sicuramente positivo.