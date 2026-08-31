Dia‑Rennes, la Lazio adesso apre alla cessione dell’attaccante: accordo con il giocatore e proposta da 9 milioni

La Lazio è pronta a prendere una decisione importante negli ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club biancoceleste è sempre più orientato ad accettare l’offerta da 9 milioni di euro presentata dal Rennes per Boulaye Dia, attaccante senegalese classe 1996, noto per la sua fisicità, la capacità di attaccare la profondità e la duttilità nel reparto offensivo.

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Accordo totale tra Rennes e Dia: il giocatore ha già detto sì

Il club francese ha mosso passi decisivi nelle ultime ore, trovando una intesa totale con il giocatore. Dia, che in carriera ha vestito le maglie di Reims, Villarreal e Salernitana, vede nel Rennes un’opportunità per rilanciarsi in Ligue 1, campionato dove ha già lasciato ottime impressioni.

L’accordo con l’entourage del senegalese rappresenta un punto chiave della trattativa: il Rennes ha già ottenuto il via libera del giocatore, accelerando così la pressione sulla Lazio.

La posizione della Lazio: via libera sempre più vicino

Dopo una fase iniziale di stand-by, la dirigenza biancoceleste — guidata dal presidente Claudio Lotito e dal tecnico Gattuso — si sta convincendo ad accettare la proposta da 9 milioni.

La cifra, ritenuta congrua per un giocatore che non rientra più pienamente nel progetto tecnico, potrebbe permettere alla Lazio di reinvestire sul mercato e completare altre operazioni in entrata.

Ultimi dettagli da limare: formula e cifre finali

I club stanno lavorando in queste ore per definire gli ultimi dettagli legati alla formula dell’operazione e alle cifre finali, con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca entro brevissimo tempo.

La sensazione è che la trattativa sia ormai in discesa: con il sì del giocatore già acquisito e la Lazio sempre più orientata ad accettare l’offerta, l’operazione può chiudersi da un momento all’altro.