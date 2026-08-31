Frattesi si prende la scena! Gattuso e il retroscena sul suo arrivo alla Lazio

Davide Frattesi si è già preso la Lazio nelle prime due gare di campionato: il retroscena sull’arrivo in biancoceleste del centrocampista

La Lazio ha trovato un nuovo protagonista nel suo inizio di stagione: Davide Frattesi. Il centrocampista biancoceleste è stato infatti eletto uomo partita sia nella sfida del Dall’Ara contro il Bologna sia nel successivo match dell’Olimpico contro il Genoa, confermando un impatto immediato nella squadra guidata da Gennaro Gattuso.

Due partite e due reti per l’ex centrocampista dell’Inter, capace di incidere subito grazie ai suoi inserimenti, alla capacità di attaccare gli spazi e alla qualità negli ultimi metri. Un rendimento che ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente laziale e che conferma quanto il giocatore fosse alla ricerca di una nuova dimensione nella propria carriera.

Dopo il successo contro il Genoa, Frattesi è intervenuto raccontando anche i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della Lazio.

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Frattesi, il retroscena sulla chiamata di Gattuso

Tra gli elementi decisivi nella scelta del centrocampista c’è stato il rapporto costruito con Gattuso, già conosciuto durante l’esperienza in Nazionale. Il tecnico biancoceleste avrebbe insistito molto per convincere il giocatore a sposare il progetto della Lazio. Le sue parole:

«Gattuso mi ha preso sullo sfinimento, mi ha chiamato cento volte», ha raccontato Frattesi con un sorriso, spiegando come il pressing dell’allenatore sia stato fondamentale nella trattativa.

Il legame nato in azzurro ha quindi rappresentato un fattore importante nella decisione finale. A 26 anni, il centrocampista ha scelto una squadra nella quale sentirsi maggiormente coinvolto e responsabilizzato, con l’obiettivo di avere un ruolo centrale.

Proprio il tema del protagonismo è stato uno degli aspetti più interessanti delle dichiarazioni di Frattesi. Il giocatore ha spiegato di aver cercato una realtà nella quale poter assumere maggiori responsabilità rispetto al passato. «A ventisei anni è arrivato il momento delle responsabilità, purtroppo all’Inter non le avevo. Così ho cercato un posto per farlo», ha dichiarato il centrocampista.

Una frase che racconta la volontà di trovare continuità e fiducia, elementi che sembrano già essere arrivati nella nuova avventura alla Lazio. Le prime prestazioni hanno mostrato un giocatore motivato e pronto a diventare uno dei punti di riferimento della squadra di Gattuso.