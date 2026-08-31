Nuovo tentativo per Icardi di Fabiani! Il colpo last minute resta un’ipotesi per la Lazio

Nuovo sondaggio da parte della dirigenza della Lazio di Claudo Lotito per lo svincolato Mauro Icardi: ecco cosa filtra sull’ex giocatore dell’Inter

La Lazio continua a muoversi sul mercato tra operazioni in entrata e possibili cessioni, con la dirigenza biancoceleste che valuta anche alcune opportunità per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club di Formello avrebbe effettuato un nuovo tentativo per Mauro Icardi, attaccante argentino attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Galatasaray.

Il nome dell’ex centravanti dell’Inter resta quindi nei radar della società capitolina, che considera il giocatore un profilo di grande valore per aumentare il peso offensivo della squadra. Al momento, però, non sembrerebbero esserci segnali concreti di apertura da parte dell’attaccante. La situazione resta comunque monitorata dalla Lazio, consapevole che un giocatore con le caratteristiche e l’esperienza di Icardi potrebbe rappresentare un’importante occasione di mercato.

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Icardi occasione per l’attacco di Gattuso

L’idea legata a Mauro Icardi nasce dalla volontà della Lazio di valutare profili capaci di garantire gol e leadership nel reparto offensivo. Il centravanti argentino ha alle spalle una lunga esperienza ai massimi livelli e conosce bene il campionato italiano, dove ha vestito le maglie di Sampdoria e Inter.

Il suo eventuale arrivo garantirebbe a Gattuso un attaccante abituato a giocare partite importanti e con una spiccata capacità realizzativa. Un elemento che potrebbe completare un reparto offensivo chiamato a sostenere gli obiettivi stagionali della squadra biancoceleste.

Tuttavia, al momento l’operazione resta complessa. La Lazio ha fatto un tentativo, ma la trattativa non sarebbe ancora entrata nella fase decisiva. La società continua comunque a tenere aperta la porta, valutando gli sviluppi delle prossime ore.

Calciomercato Lazio, possibile sorpresa nelle ultime ore di mercato

Con la chiusura della sessione estiva sempre più vicina, il nome di Icardi potrebbe diventare una delle possibili sorprese dell’ultimo periodo di mercato. La Lazio sa che un’occasione del genere potrebbe difficilmente ripresentarsi e per questo motivo resta vigile sulla situazione dell’attaccante argentino.

Come già anticipato nelle scorse settimane da noi LazioNews24, il profilo di Mauro Icardi era stato valutato come possibile colpo last minute. Uno scenario che potrebbe tornare d’attualità qualora si creassero le condizioni giuste tra il giocatore e il club biancoceleste.

Le prossime ore saranno dunque decisive per capire se il tentativo della Lazio potrà trasformarsi in una vera trattativa oppure se resterà soltanto un’opportunità valutata dalla dirigenza. Il mercato è vicino alla chiusura, ma il nome di Icardi continua a far sognare i tifosi biancocelesti.