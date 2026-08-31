La Lazio vuole un altro attaccante dopo Pinamonti: idea Man del Psv Eindhoven

La Lazio vuole arricchire ulteriormente il reparto offensivo dopo l’acquisto di Pinamonti: spunta l’idea Man del Psv

Sono ore frenetiche e infuocate in casa biancoceleste, con la dirigenza capitolina impegnata a ritoccare la rosa nelle battute conclusive della sessione estiva. Dopo aver perfezionato l’arrivo dell’attaccante Andrea Pinamonti, subito gettato nella mischia nel corso del match casalingo vinto contro il Genoa, la Lazio si sta muovendo con grande determinazione per mettere a disposizione di mister Gennaro Gattuso un ulteriore rinforzo nel reparto avanzato.

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Il profilo di Dennis Man per il restyling della Lazio

Con il quasi più probabile addio di Boulaye Dia, finito nel mirino Rennes, la società laziale si trova nella necessità di colmare la casella rimasta vuota nell’attacco. Come rivelato dal giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, è emersa con forza la suggestiva idea Dennis Man. L’esterno rumeno, attualmente di proprietà del PSV Eindhoven, ha già dimostrato le sue doti in Italia con la maglia del Parma e rappresenta la soluzione perfetta per dinamismo e tecnica.

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Trattativa lampo per portare Dennis Man a Roma

L’operazione per Man si preannuncia complessa ma affascinante in queste ultimissime ore di trattative. La Lazio sta sondando la disponibilità del PSV Eindhoven per capire i contatti operativi e la formula dell’accordo, determinata ad accontentare le richieste tattiche dell’allenatore.

L’attacco di Gattuso attende il rinforzo Dennis Man

Qualora l’affare andasse in porto, l’arrivo di Dennis Man consentirebbe a Gattuso di variare le opzioni offensive, unendosi al compagno di reparto Pinamonti per dare una svolta decisiva al percorso della Lazio in campionato.