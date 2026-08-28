Pinamonti pronto all’esordio contro il Genoa per ritrovare entusiasmo: ecco cosa filtra sulla sfida contro i rossoblù

Gattuso prepara la sfida dell’Olimpico: Pinamonti partirà dalla panchina? Tutti gli aggiornamenti sulla squadra titolare in Lazio Genoa

La Lazio si prepara alla prossima sfida di campionato con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta all’esordio contro il Bologna. Dopo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia e la sconfitta per 0-2 contro il Mantova, i biancocelesti sono chiamati a conquistare altri tre punti dopo quelli strappati ai felsinei per ritrovare fiducia e restituire entusiasmo a una tifoseria ancora amareggiata. Contro il Genoa, intanto, ci sarà una novità importante: Andrea Pinamonti ha svolto il primo allenamento con i compagni a Formello.

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Pinamonti subito in gruppo: contro il Genoa partirà dalla panchina

Il nuovo centravanti biancoceleste, arrivato a Formello nella serata di ieri, ha immediatamente lavorato insieme alla squadra. Pinamonti, però, non dovrebbe partire titolare contro il Genoa: la scelta iniziale dovrebbe ricadere ancora su Dia, con l’ex Sassuolo destinato a subentrare a gara in corso. Il suo inserimento sarà comunque graduale, in attesa di conquistare definitivamente una maglia dal primo minuto.

Ha lavorato con il gruppo anche Sutalo, ancora alla ricerca della condizione migliore. Il difensore croato era stato indicato da Gattuso come un giocatore da rimettere in piedi dopo il suo arrivo nella Capitale.

Diverse assenze, tornano Nuno Tavares e Isaksen

Il tecnico dovrà però fare i conti con alcune indisponibilità. Marusic e Dele-Bashiru resteranno fuori per circa venti giorni a causa di problemi ai flessori, mentre non saranno disponibili nemmeno Gigot, Patric e Cataldi, quest’ultimo alle prese con uno stop più lungo.

Buone notizie invece per Nuno Tavares e Isaksen, entrambi già tornati in campo nella sfida del Dall’Ara. Il danese si gioca una maglia sulla destra con Cancellieri, mercato permettendo, e Noslin.

La probabile formazione della Lazio

Davanti, insieme a Dia, ci sarà Zaccagni. In mezzo al campo spazio a Frattesi, Rovella e Taylor, mentre in difesa dovrebbe esserci una sola variazione rispetto alla gara precedente: Floriani prenderà posto sulla destra. Confermati invece Doekhi e Provstgaard al centro, con Pedraza a sinistra e Mandas tra i pali.

La squadra avrà inoltre l’opportunità di preparare l’appuntamento insieme ai propri tifosi: venerdì pomeriggio Formello sarà infatti aperto al pubblico per l’allenamento della Lazio. Sabato mattina è invece prevista la rifinitura, ultimo passaggio prima della sfida con il Genoa.