Aumenta la concorrenza per Lazzari: Sampdoria, Palermo e Lecce sul terzino biancoceleste

Aumenta la concorrenza per Lazzari! Il terzino della Lazio è seguito da Sampdoria, Palermo e Lecce oltre al Cagliari

In casa biancoceleste si lavora intensamente sul fronte delle uscite per sbloccare le ultime operazioni in entrata. Tra i profili al centro delle indiscrezioni di mercato c’è il terzino destro, finito nel mirino di diverse società italiane pronte a darsi battaglia fino all’ultimo giorno di trattative.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Sutalo, l’ufficialità di Pinamonti e molto altro

Calciomercato Lazio: l’attenzione di Sampdoria, Cagliari, Lecce e Palermo

Il futuro di Manuel Lazzari potrebbe presto essere lontano dalla capitale. Secondo quanto riportato da Football Market, si è accesa una vera e propria asta attorno al classe ’93: sulle sue tracce si sono mosse Cagliari, Lecce, Palermo e la Sampdoria, con il direttore sportivo doriano Americo Branco al lavoro per regalare il colpo al tecnico Bernardo Corradi.

🌐 Le News di Lazio News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla prima squadra della capitale. Seguici Ora

Calciomercato Lazio: il no alla Serie B frena Sampdoria e Palermo

La cessione del tesserato non appare tuttavia immediata a causa delle preferenze del diretto interessato. Il terzino biancoceleste non manifesta l’intenzione di scendere di categoria in Serie BKT, elemento che al momento rende complessa la pista che porta alla Sampdoria o al club rosanero.

Calciomercato Lazio: gli scenari tra permanenza e cessione in Serie A

La volontà del calciatore di restare nel massimo campionato spinge l’entourage a valutare con priorità le proposte arrivate da Cagliari e Lecce. La società capitolina attende l’offerta giusta per far partire Manuel Lazzari, sbloccando così risorse preziose per il completamento dell’organico a disposizione dello staff tecnico.