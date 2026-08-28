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Lazio, buona la prima ma gli infortuni preoccupano Gattuso: il punto sui biancocelesti
Gattuso tiene d’occhio la situazione infortuni: tutti gli aggiornamenti sulla formazione biancoceleste in vista della prossima sfida
La Lazio ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, conquistando tre punti preziosi sul campo del Bologna. Il successo, però, è stato accompagnato da una nuova emergenza sul fronte degli infortuni, che rischia di condizionare il lavoro di Gennaro Gattuso nelle prossime settimane.
Durante la sfida del Dall’Ara si sono fermati Marusic e Dele-Bashiru, entrambi destinati a uno stop di almeno 15-20 giorni. A loro si aggiungono Cataldi, che dovrà restare ai box per circa un altro mese e mezzo, e Pellegrini, alle prese con un sovraccarico muscolare.
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Un problema che riporta alla mente il precedente di Sarri
La situazione non è passata inosservata e, come evidenziato dal Corriere dello Sport, richiama quanto accaduto un anno fa con Maurizio Sarri. Anche allora, infatti, tra gli elementi presi in considerazione per spiegare la lunga serie di problemi fisici erano stati indicati il caldo di Formello e i campi nuovi.
La Lazio ha scelto per il secondo anno consecutivo di svolgere il ritiro direttamente a casa, una decisione che potrebbe rappresentare soltanto una coincidenza, ma che inevitabilmente riporta alla memoria quanto successo nella passata stagione.
Gattuso si prepara per le prossime sfide
Gattuso, appena qualche settimana fa, aveva sottolineato la propria soddisfazione per aver superato senza particolari contrattempi il precampionato e la Coppa Italia. L’inizio del campionato, però, ha già cambiato il quadro: la vittoria di Bologna ha portato entusiasmo e punti, ma anche nuove defezioni.
Il tecnico biancoceleste ora spera che si tratti soltanto di una fase sfortunata e di poter recuperare rapidamente gli indisponibili, tornando ad avere a disposizione l’intero gruppo.
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