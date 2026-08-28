Cancellieri può lasciare la Lazio? Genoa e Fiorentina in pressing ma a Gattuso piace Zhegrova

Calciomercato Lazio, l’attacco resta di Gattuso in movimento, prima un’uscita, poi il possibile assalto a Zhegrova della Juventus: cosa filtra

Il mercato della Lazio in attacco non sembra ancora arrivato ai titoli di coda, anzi potrebbe essere giunto nei suoi momenti più salienti. L’arrivo di Andrea Pinamonti, ufficializzato nelle scorse ore, ha completato un reparto che potrebbe però essere modificato ulteriormente attraverso alcune cessioni.

Tra i giocatori con il futuro ancora da definire ci sono Petar Ratkov e Matteo Cancellieri, entrambi al centro delle valutazioni della società biancoceleste. La necessità è anche economica: la Lazio deve infatti mantenere un equilibrio tra entrate e uscite, rispettando l’obiettivo di un mercato a saldo zero.

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Cancellieri, Genoa e Fiorentina aumentano la pressione

La situazione più interessante riguarda Cancellieri, il cui contratto con la Lazio scadrà nel prossimo giugno. L’esterno era già stato inserito tra i possibili partenti all’inizio della sessione estiva, ma finora i diversi sondaggi ricevuti non si erano trasformati in una vera trattativa.

Nelle ultime ore Genoa e Fiorentina hanno intensificato i contatti per il classe 2002. La sua eventuale partenza potrebbe quindi diventare la chiave per permettere alla Lazio di intervenire nuovamente sul mercato offensivo.

Parallelamente prosegue la trattativa per Ratkov, seguito dal Siviglia. La Lazio valuta sia la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto sia quella di una cessione definitiva, con l’obiettivo di recuperare il più possibile dei circa 13 milioni investiti a gennaio per acquistarlo dal Salisburgo.

Zhegrova può diventare il sostituto di Cancellieri

In caso di uscita di Cancellieri, il nome individuato per la fascia destra stando alle parole de La Gazzetta dello Sport, è quello di Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro della Juventus rappresenta una soluzione particolarmente gradita alla Lazio e potrebbe arrivare con la formula del prestito senza obbligo di riscatto.

Il giocatore, mancino e utilizzabile anche sulla corsia opposta, potrebbe rappresentare un’alternativa a Isaksen e offrire una soluzione aggiuntiva anche per Zaccagni. Il suo ingaggio, indicato intorno ai 2,5 milioni di euro, rientrerebbe nei parametri biancocelesti.

Il profilo di Zhegrova convince per diverse ragioni

A favore dell’operazione c’è inoltre la conoscenza della Serie A, maturata dopo il trasferimento alla Juventus. La Lazio deve però prima liberare spazio nel reparto offensivo: Cancellieri e Ratkov sono dunque due pedine fondamentali per capire come si muoveranno i biancocelesti negli ultimi giorni di mercato.

Sullo sfondo resta anche Conrad Harder, ma la concorrenza per l’attaccante danese è in crescita. Per questo motivo, Zhegrova potrebbe diventare concretamente l’ultimo innesto offensivo della Lazio.