Adesso è ufficiale: Artistico nuovo giocatore del Padova! Il comunicato della Lazio

Adesso è ufficiale: Gabriele Artistico passa a titolo definitivo al Padova. L’annuncio arriva mediante un comunicato della Lazio

Il calciomercato della Lazio si accende sul fronte delle uscite. Si conclude ufficialmente una delle storie più lette delle ultime settimane: Gabriele Artistico saluta l’ambiente biancoceleste e si trasferisce a titolo definitivo al Padova, chiudendo una trattativa ricca di colpi di scena.

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Calciomercato Lazio: l’affondo del Padova e la beffa all’Avellino

L’attaccante classe 2002 aveva attirato l’attenzione di diversi club dopo aver brillantemente figurato durante il pre-ritiro estivo. Negli ultimi giorni si era registrato anche il deciso inserimento dell’Avellino, che ha tentato il blitz per assicurarsi il giocatore. Alla fine, però, l’ha spuntata il Padova, capace di chiudere l’accordo e superare la concorrenza. Come confermato dai comunicati ufficiali dei due club, la società capitolina ha mantenuto un diritto di riacquisto sul giovane talento: «La S.S. Lazio comunica la cessione definitiva, con diritto di riacquisto, di Gabriele Artistico a favore del Calcio Padova».

Calciomercato Lazio: i dettagli dell’accordo lungo fino al 2030

La società veneta ha blindato la punta centrale con un progetto a lungo termine, a testimonianza della grande fiducia riposta nelle sue qualità balistiche e fisiche.

«Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dell’attaccante classe 2002 Gabriele Artistico dalla S.S. Lazio. Artistico ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2030».

Calciomercato Lazio: le prospettive future tra riscatto e crescita

Per la Lazio si tratta di un’operazione strategica: da un lato permette a Gabriele Artistico di trovare continuità in una piazza ambiziosa come quella padovana, dall’altro garantisce ai biancocelesti il controllo sul futuro del ragazzo grazie alla clausola di recompra inserita nell’intesa.