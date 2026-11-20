Lazio Lecce, formazione ancora tutta da scrivere! Gennaro Gattuso alle prese con diversi ballottaggi e il test decisivo per Davide Frattesi

L’attesa per Lazio-Lecce, in programma domani alle ore 15:00 allo stadio Olimpico, entra nella fase decisiva con diverse valutazioni aperte per l’allenatore Gennaro Gattuso.

Come riportato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Corriere dello Sport, il principale nodo di formazione riguarda le condizioni di Davide Frattesi, rientrato dagli impegni con la Nazionale con un affaticamento.

Il centrocampista sta lavorando regolarmente con il gruppo, ma lo staff tecnico e medico valuterà con estrema attenzione se impiegarlo dal primo minuto o preservare la sua integrità fisica in vista di una sfida casalinga delicata.

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Il bivio su Davide Frattesi verso Lazio-Lecce

La gestione del rientro dalle Nazionali rappresenta sempre un passaggio sensibile per qualsiasi allenatore, soprattutto quando si tratta di elementi ad alta intensità come Davide Frattesi. Gennaro Gattuso scioglierà ogni riserva soltanto nella giornata di oggi al termine della seduta di allenamento, incrociando i riscontri atletici con le sensazioni dirette del calciatore per capire se rischiarlo dall’inizio contro il Lecce o gestirne il minutaggio.

Fisayo Dele-Bashiru per Lazio-Lecce

Qualora Davide Frattesi non dovesse offrire garanzie sufficienti o si decidesse di non forzare la mano, la Lazio ha già pronte le alternative per mantenere equilibrio e dinamismo nella zona nevralgica del campo. In prima fila c’è Fisayo Dele-Bashiru, rientrato mercoledì dagli impegni con la propria Nazionale e pronto a subentrare qualora si rendesse necessario un cambio dell’ultimo minuto.

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La conferenza stampa di Gennaro Gattuso e la marcia su Lazio-Lecce

La vigilia del match dell’Olimpico sarà scandita anche dalle parole della guida tecnica, chiamata a fare il punto sullo stato del gruppo e sulle prospettive della gara. Nella giornata di oggi Rino interverrà in conferenza stampa alle ore 14:00, fornendo indicazioni preziose sull’approccio. Il confronto con i media precederà le scelte finali sul campo, in un avvicinamento che accompagnerà i tifosi biancocelesti verso il fischio d’inizio di domani!

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