Pinamonti fa volare Gattuso! 108 gol in carriera e la grande occasione per consacrarsi

Lazio, Andrea Pinamonti decide la sfida contro il Cagliari e porta i biancocelesti a 25 punti: per l’attaccante sono 61 le reti in Serie A. Dopo anni da protagonista, Gattuso può essere l’allenatore della sua consacrazione

Ci sono gol che valgono molto più di una semplice statistica. Quello segnato da Andrea Pinamonti all’83’ contro il Cagliari ha regalato alla Lazio tre punti pesantissimi, portando la formazione di Gennaro Gattuso in vetta solitaria alla classifica di Serie A con 25 punti. Una rete che racconta anche il momento dell’attaccante, arrivato nella Capitale durante l’estate dopo essersi costruito una reputazione da centravanti affidabile. Per lui si tratta del 108° gol tra i professionisti, il 61° nel massimo campionato italiano. Numeri importanti per un giocatore che, dopo anni trascorsi a dimostrare il proprio valore in squadre impegnate soprattutto nella lotta per la salvezza, ha finalmente l’occasione di misurarsi con ambizioni differenti.

Lazio, Pinamonti decisivo contro il Cagliari: il secondo gol vale il primo posto

La partita contro il Cagliari sembrava destinata a lasciare qualche rimpianto alla Lazio, prima che Pinamonti trovasse la rete decisiva all’83’. Un gol arrivato nel momento più importante, quando il risultato era ancora in equilibrio e i biancocelesti avevano bisogno di un episodio per conquistare l’intera posta in palio. Il successo ha permesso alla squadra di Gattuso di salire a 25 punti, conquistando il primo posto in solitaria.

Per il centravanti è stata la seconda rete stagionale all’ottava presenza con la maglia della Lazio. Un bottino che, preso singolarmente, può sembrare ancora contenuto, ma il peso specifico dell’ultimo centro cambia inevitabilmente la valutazione del suo impatto.

Pinamonti non è stato acquistato soltanto per aumentare il numero di gol della squadra. Il suo compito è anche quello di offrire una presenza affidabile in area di rigore, soprattutto nelle partite che si decidono attraverso pochi episodi. Contro il Cagliari ha dimostrato quanto possa essere importante avere un attaccante capace di farsi trovare pronto quando conta davvero.

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Lazio, Pinamonti raggiunge quota 108 gol: la continuità costruita negli anni

Con la rete dell’Olimpico, Andrea Pinamonti ha raggiunto quota 108 gol tra i professionisti, dei quali 61 realizzati in Serie A. Un traguardo che testimonia il percorso di un attaccante abituato a confrontarsi con le difficoltà del massimo campionato. Prima di approdare alla Lazio, il centravanti aveva costruito la propria credibilità attraverso stagioni nelle quali gli veniva chiesto soprattutto di garantire gol e punti a squadre impegnate nella parte meno nobile della classifica.

Negli ultimi anni ha trovato una continuità realizzativa importante, raggiungendo ripetutamente la doppia cifra e assumendosi responsabilità spesso decisive per gli obiettivi delle proprie squadre. L’esempio più significativo è quello del Genoa nella stagione 2024/25.

In un’annata nella quale i rossoblù venivano considerati da molti tra i principali candidati alla retrocessione, Pinamonti è stato uno dei riferimenti fondamentali della formazione ligure.

Il Genoa ha poi concluso il campionato al tredicesimo posto, raggiungendo una salvezza decisamente più tranquilla rispetto alle previsioni iniziali. Un’esperienza che ha contribuito a rafforzare il profilo dell’attaccante, dimostrando come potesse reggere il peso di un reparto offensivo anche in situazioni complicate.

Lazio, il salto di carriera perfetto per Pinamonti: ora può dimostrare il suo valore in una big

Il trasferimento alla Lazio rappresenta una svolta importante nella carriera di Pinamonti. Per anni l’attaccante ha dovuto misurare il proprio rendimento soprattutto attraverso i gol necessari per raggiungere la salvezza. Adesso, invece, può contribuire alla corsa di una squadra che occupa il primo posto della classifica. Cambia il contesto, aumentano le aspettative e diventano differenti anche le responsabilità.

In una formazione con diverse soluzioni offensive, Pinamonti non deve necessariamente essere l’unico giocatore incaricato di trovare la rete. Può condividere il peso dell’attacco con compagni come Isaksen e Zaccagni, sfruttando le occasioni create da una squadra che sta segnando con grande regolarità.

Allo stesso tempo, però, la concorrenza e le ambizioni della Lazio gli chiedono di essere decisivo anche quando le opportunità sono poche. È proprio qui che il gol contro il Cagliari assume un significato particolare: non soltanto un’altra rete da aggiungere al proprio curriculum, ma un contributo diretto alla conquista della vetta.

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Lazio, Gattuso può trovare in Pinamonti l’attaccante delle partite decisive

Il rendimento della Lazio nelle prime giornate ha messo in evidenza soprattutto la capacità di mandare in gol diversi giocatori. In un sistema offensivo così produttivo, la presenza di un centravanti con l’esperienza di Pinamonti può diventare un vantaggio ulteriore. L’attaccante conosce la Serie A, ha già affrontato stagioni complicate e sa cosa significa giocare con la pressione di dover ottenere un risultato.

Adesso quella pressione ha assunto una forma diversa: non più soltanto evitare una retrocessione, ma aiutare la Lazio a restare davanti a tutte. Sarebbe prematuro parlare di consacrazione definitiva dopo appena otto presenze, ma i primi segnali sono incoraggianti.

Gattuso ha a disposizione un centravanti che non deve più dimostrare di poter segnare in Serie A. La vera sfida, per Pinamonti, è dimostrare di poterlo fare con continuità anche in una squadra di vertice. Il gol contro il Cagliari, quello che ha consegnato alla Lazio il primo posto solitario, è già una risposta importante.