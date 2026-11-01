Lazio, 28 punti e primo posto in solitaria dopo 10 giornate: Gattuso frena gli entusiasmi, ma è davvero vietato sognare?

Lazio, la vittoria contro il Cagliari e il ko dell’Inter nel derby con il Milan consegnano ai biancocelesti la vetta solitaria della Serie A. Gattuso continua a parlare di 40 punti, ma la classifica racconta una realtà sempre più interessante

La Lazio guarda tutti dall’alto. Dopo dieci giornate di Serie A, la squadra di Gennaro Gattuso è da sola al comando della classifica con 25 punti, grazie alla vittoria contro il Cagliari di Fabio Pisacane e alla contemporanea sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan. Un primo posto che non è più soltanto una bella fotografia di inizio stagione, ma il risultato di un percorso nel quale i biancocelesti continuano a vincere senza dare segnali di rallentamento. E mentre l’entusiasmo cresce, torna inevitabilmente una domanda: questa Lazio può davvero puntare a qualcosa di grande?

Lazio, il primo posto è tutto suo: la vittoria sul Cagliari cambia la classifica

Il successo contro il Cagliari, deciso nel finale dalla rete di Andrea Pinamonti, ha avuto un peso enorme nella classifica biancoceleste. Tre punti che hanno permesso alla Lazio di raggiungere quota 25, ma soprattutto di approfittare del passo falso dell’Inter contro il Milan per conquistare la vetta in solitaria.

Il dato più significativo, però, riguarda la continuità. Arrivati alla decima giornata, i biancocelesti non hanno ancora attraversato quel periodo di flessione che spesso accompagna le squadre protagoniste di partenze particolarmente brillanti.

La formazione di Gattuso ha invece continuato a raccogliere risultati, costruendo il proprio primato attraverso prestazioni differenti: dalle vittorie più nette alle partite risolte con pazienza negli ultimi minuti. Ed è proprio questa capacità di trovare soluzioni anche quando il risultato rimane in bilico a rendere interessante il cammino della Lazio.

Lazio, Gattuso continua a parlare di 40 punti: prudenza o strategia?

Mentre la classifica alimenta ambizioni sempre più importanti, Gattuso mantiene un atteggiamento decisamente più prudente.

Il tecnico ha individuato nei 40 punti il primo obiettivo della stagione, scegliendo di rimandare qualsiasi altro discorso a quando la squadra avrà raggiunto quella soglia. Una posizione che può sembrare fin troppo conservativa per una formazione che, dopo dieci partite, occupa il primo posto in Serie A.

Eppure il ragionamento dell’allenatore ha una sua logica. Fissare un traguardo immediato permette di evitare che l’attenzione si sposti troppo presto sulla classifica finale, soprattutto quando mancano ancora 28 giornate alla conclusione del campionato.

Alla Lazio servono adesso altri 15 punti per raggiungere la quota indicata dal tecnico. Un obiettivo che, considerando il rendimento attuale, appare alla portata, ma che Gattuso non vuole dare per scontato. Il messaggio rivolto allo spogliatoio è chiaro: continuare a lavorare senza lasciarsi condizionare dall’entusiasmo esterno.

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Lazio, è davvero possibile sognare in grande? I numeri autorizzano l’entusiasmo

Se la prudenza di Gattuso è comprensibile, sarebbe altrettanto difficile ignorare ciò che la Lazio sta facendo sul campo. 25 punti in dieci giornate significano una media di 2,5 punti a partita, un ritmo da squadra di vertice.

Naturalmente mantenere una media simile per un intero campionato è molto complicato. Le difficoltà aumenteranno, gli avversari studieranno nuove contromisure e la gestione delle energie diventerà un fattore sempre più importante.

Ma il primato biancoceleste non nasce da un unico episodio favorevole. La Lazio ha mostrato una notevole efficacia offensiva, raggiungendo 22 reti nelle prime dieci giornate, e ha trovato protagonisti diversi nei momenti decisivi.

Da Gustav Isaksen a Mattia Zaccagni, passando per Nuno Tavares, Kenneth Taylor e lo stesso Pinamonti, sono numerosi i giocatori capaci di incidere. Un aspetto importante perché rende la squadra meno prevedibile e riduce la dipendenza da un singolo trascinatore.

Lazio, tra il sogno scudetto e la realtà: il prossimo passo dirà molto sulle ambizioni

A questo punto, la vera questione non è stabilire se la Lazio debba dichiararsi candidata allo scudetto dopo appena dieci giornate. La domanda è piuttosto quanto a lungo riuscirà a mantenere questo livello di rendimento.

Il primo posto solitario rappresenta un risultato concreto, non una semplice suggestione. Allo stesso tempo, il campionato è ancora lungo e una partenza straordinaria non garantisce automaticamente un finale altrettanto positivo. La posizione di Gattuso può quindi diventare una risorsa: lasciare che siano i risultati, partita dopo partita, ad alzare progressivamente le ambizioni.

D’altra parte, ai tifosi non si può chiedere di ignorare la classifica. Vedere la propria squadra davanti a tutte dopo dieci giornate significa avere motivi concreti per entusiasmarsi.

Forse la risposta sta proprio nel tenere insieme queste due prospettive: pensare ai 40 punti nello spogliatoio e permettersi di sognare sugli spalti. Perché la Lazio non ha ancora dimostrato di poter vincere il campionato, ma ha già dimostrato di meritare il posto che occupa. E continuando così, prima o poi, anche il discorso sugli obiettivi dovrà necessariamente cambiare.