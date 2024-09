Pillon sull’ESCLUSIONE di Castrovilli: «NON sono d’accordo. Bisogna aspettare per dare un giudizio». Le parole dell’allenatore

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews24, Giuseppe Pillon ha parlato dell’esclusione di Castrovilli dalla lista UEFA. Le sue parole:

PAROLE – «Castrovilli è un giocatore molto forte e se sta bene fisicamente potrà essere un elemento fondamentale per la Lazio. Per quanto riguarda chi risulta essere indietro è difficile poter rispondere perché la stagione è appena iniziata e per poter dare un giudizio certo bisogna aspettare 5-6 partite. Anche le coppe potranno dare modo a tutti i calciatori di potersi mettere in mostra. L’esclusione di Castrovilli? E’ un giocatore con grandi qualità e potenziale quindi mi trovo in disaccordo con la scelta di escluderlo dalla lista Uefa».

