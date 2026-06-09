Piccoli nel mirino della Lazio! Si profila uno scambio con Cancellieri: le ultime

Roberto Piccoli ha catturato l’attenzione della Lazio! Sullo sfondo potrebbe prendere quota uno scambio con Matteo Cancellieri: i dettagli

Il mercato estivo entra nel vivo con una clamorosa idea che potrebbe unire i destini di due importanti club italiani. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, si starebbe valutando un’operazione che coinvolgerebbe direttamente la Lazio e la Fiorentina. Al centro dei dialoghi ci sono due profili molto interessanti che cercano la definitiva consacrazione nel massimo campionato. Non si tratta di una semplice trattativa, ma di un intreccio tattico studiato per soddisfare le esigenze di entrambi gli allenatori, pronti a ridisegnare i rispettivi scacchieri per la prossima stagione.

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Il futuro di Cancellieri tra Lazio e Fiorentina

Il primo nome sul tavolo è quello di Matteo Cancellieri. L’esterno offensivo continua a essere accostato a diverse squadre, ma la Fiorentina si sarebbe mossa con maggiore decisione rispetto alla concorrenza. Il calciatore è considerato in uscita dalla Lazio, nonostante un contratto che lo lega alla compagine capitolina fino al 2027. La dirigenza toscana vede in lui l’innesto ideale per dare imprevedibilità e velocità sulla fascia, caratteristiche fondamentali per valorizzare il gioco offensivo e regalare spunti decisivi sul campo.

La carta Piccoli nell’affare tra Lazio e Fiorentina

La contropartita ideale per sbloccare l’operazione risponde al nome di Roberto Piccoli. Il quotidiano sottolinea come il centravanti sia seguito con enorme attenzione dalla dirigenza biancoceleste. L’attaccante potrebbe essere inserito in un affare più ampio che prevederebbe il trasferimento di Matteo Cancellieri a Firenze, accompagnato da un conguaglio economico a favore della società viola. Al momento la trattativa rimane una suggestione estiva, ma i contatti potrebbero intensificarsi per trasformare l’ipotesi in un accordo definitivo!