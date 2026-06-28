Il mercato si muove! Primi contatti tra Padova e Artistico: i dettagli

Il mercato in casa Lazio inizia a muoversi! Ci sono dei contatti tra il Padova e Gabriele Artistico per capire la disponibilità del giocatore

La Lazio entra nel vivo della sessione estiva muovendosi con grande dinamismo sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. L’obiettivo della dirigenza capitolina è snellire la rosa a disposizione del tecnico, piazzando quei giovani talenti che necessitano di spazio per esprimere al meglio il proprio potenziale.

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Il mercato della Lazio si accende con Artistico

Il nome caldo per inaugurare i movimenti in uscita è quello di Gabriele Artistico. Il giovane attaccante è reduce da una stagione personale estremamente positiva con la maglia dello Spezia, dove ha messo in mostra ottime qualità e un grande senso del gol, nonostante la sfortunata annata del club ligure culminata con la retrocessione in Serie C. Le sue prestazioni di spessore non sono passate inosservate, attirando le attenzioni di mezza seconda serie.

Asta in Serie B

L’eccellente rendimento della punta ha scatenato un vero e proprio valzer di pretendenti. Su Artistico si sono fiondati diversi club ambiziosi della serie cadetta, pronti ad offrirgli una maglia da titolare nel prossimo campionato. In prima fila si registrano i forti inserimenti di Avellino e Modena, decisi a puntare sul classe 2002 per rinforzare i rispettivi reparti offensivi.

Il Padova piomba su Gabriele Artistico: contatti avviati

Tra le varie pretendenti, c’è una squadra che ha deciso di rompere gli indugi. Come evidenziato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Padova si è mosso concretamente e ha già avviato i primi contatti ufficiali con l’entourage di Artistico. I biancoscudati vogliono stringere i tempi per battere la concorrenza e assicurarsi il sì del centravanti biancoceleste.