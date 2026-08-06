Piccoli si allontana dalla Lazio? Il Genoa accelera per l’attaccante della Fiorentina

Roberto Piccoli è uno dei giocatori presenti nella lista del direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani: cresce ancora la concorrenza

La ricerca di una nuova prima punta continua a rappresentare uno dei temi principali del mercato della Lazio. Tra i numerosi attaccanti accostati alla società biancoceleste nelle ultime settimane figura anche Roberto Piccoli, centravanti attualmente alla Fiorentina e considerato in uscita dal club viola.

Il classe 2001 non sarebbe però la prima scelta indicata da Gennaro Gattuso per completare il reparto offensivo. L’allenatore biancoceleste continua infatti a considerare Santiago Gimenez il profilo ideale per caratteristiche tecniche, esperienza e capacità realizzativa. La pista che conduce all’attaccante messicano resta tuttavia estremamente complicata, soprattutto per i costi complessivi dell’operazione.

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Il centravanti non è la prima scelta di Gattuso

Il nome di Roberto Piccoli è stato inserito nella lista dei possibili rinforzi per l’attacco, senza però diventare finora oggetto di una vera accelerazione. La dirigenza della Lazio avrebbe raccolto informazioni sul giocatore, valutandone le caratteristiche e le condizioni necessarie per un eventuale trasferimento.

Gattuso vorrebbe però aggiungere alla propria rosa un centravanti capace di spostare immediatamente gli equilibri. Per questo motivo la priorità resterebbe Gimenez, operazione che richiederebbe comunque un investimento molto importante e condizioni difficili da raggiungere.

Piccoli rappresenterebbe invece una soluzione differente: conosce già il campionato italiano, può garantire fisicità dentro l’area di rigore e dispone ancora di margini di crescita. La Lazio, tuttavia, non ha ancora compiuto passi decisivi.

Piccoli, il Genoa prova ad anticipare i biancocelesti

La prudenza del club capitolino potrebbe favorire il Genoa, che avrebbe iniziato a muoversi concretamente per l’attaccante della Fiorentina. La società rossoblù vuole aumentare le alternative nel reparto avanzato e considera Piccoli un elemento adatto alle proprie esigenze.

Il possibile trasferimento a Genova permetterebbe al centravanti di restare in Serie A e di trovare una squadra pronta ad affidargli un ruolo importante. Proprio la prospettiva di ottenere maggiore continuità potrebbe incidere sulla scelta del giocatore, soprattutto nel caso in cui il Genoa riuscisse a raggiungere rapidamente un’intesa con la Fiorentina.

Piccoli, il mercato può cambiare le strategie offensive

La situazione di Roberto Piccoli conferma le difficoltà incontrate dalla Lazio nella ricerca del nuovo centravanti. La società deve conciliare le richieste tecniche di Gattuso con la necessità di operare attraverso formule economicamente sostenibili.

Qualora il Genoa riuscisse a chiudere l’operazione, il nome dell’attaccante uscirebbe definitivamente dalla lista delle possibili occasioni biancocelesti. A quel punto la dirigenza dovrebbe concentrarsi sugli altri profili monitorati, continuando ad aspettare eventuali aperture nella parte conclusiva del mercato.

Piccoli Lazio, possibile svolta nelle prossime settimane

Il futuro di Piccoli potrebbe essere definito in tempi relativamente brevi. La Fiorentina non lo considera indispensabile e potrebbe aprire alla cessione davanti a una proposta ritenuta adeguata.

Il Genoa sembra intenzionato a sfruttare questa situazione, mentre la Lazio resta per ora in posizione di attesa. Molto dipenderà dalle condizioni economiche dell’affare e dalle decisioni del giocatore. Senza un’accelerazione, però, i biancocelesti rischiano di vedere sfumare un’altra possibile soluzione per l’attacco prima di aver avviato una vera negoziazione.